Джейсон Кидд: «Когда перестаем набирать очки, начинается провал в защите»

Главный тренер «Мэверикс» объяснил, что нарушилось в игре команды в четвертой четверти второго матча финала Западной конференции с «Уорриорз» (117:126, 0-2).

В заключительной 12-минутке «Даллас» позволили сопернику набрать 43 очка.

«Проблемы начались с атаки. Когда перестаем набирать очки, начинается провал в защите.

Мы играем в защите тогда, когда нормально действуем в атаке. И мы не играем в защите, когда не набираем очки. Это недопустимо на данном этапе сезоне, сейчас не регулярный чемпионат.

0-2 в серии? Мы играли на выезде против одной из лучших команд лиги. Такое случается. Они справились со своей задачей. Мы уже видели подобное в Финиксе, так что теперь нам нужно вернуться домой и сосредоточиться на третьей встрече», – заявил Кидд.

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