Гэри Пэйтон II: «Отец всегда говорил, что я дерьмовый баскетболист»

Атакующий защитник рассказал о своих отношениях с отцом, легендарным игроком 1990-х и 2000-х Гэри Пэйтоном.

«Он всегда говорил мне, что я был, простите, дерьмовым баскетболистом. Я был молод и не понимал, что он пытался сказать. Просто из-за того, как он это говорил или кричал, я не знал, как с этим справиться. Но когда я стал старше и все понял», – сказал Пэйтон II.

29-летний защитник «Уорриорз» проводит лучший сезон в своей карьере, набирая в среднем 7,1 очка, 3,5 подбора и 1,4 перехвата за матч.

Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!