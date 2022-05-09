Диллон Брукс – о травме Пэйтона: «Если бы я мог все изменить, я бы это сделал»

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс впервые публично высказался о неспортивном фоле, в результате которого защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II получил перелом локтя и выбыл до конца серии плей-офф, а Брукс был дисквалифицирован на один матч.
«Я не хотел нанести ему травму. Если бы я мог все изменить в том моменте, я бы это сделал.
Что касается «нарушения кодекса», я даже не знаю, что это значит. Это плей-офф. Каждый мяч, каждая передача, каждое владение мячом, каждый момент имеет значение», – сказал Брукс.
«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?