Диллон Брукс – о травме Пэйтона: «Если бы я мог все изменить, я бы это сделал»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА НБА плей-офф Гэри Пэйтон II Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс впервые публично высказался о неспортивном фоле, в результате которого защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II получил перелом локтя и выбыл до конца серии плей-офф, а Брукс был дисквалифицирован на один матч.

«Я не хотел нанести ему травму. Если бы я мог все изменить в том моменте, я бы это сделал.

Что касается «нарушения кодекса», я даже не знаю, что это значит. Это плей-офф. Каждый мяч, каждая передача, каждое владение мячом, каждый момент имеет значение», – сказал Брукс.

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