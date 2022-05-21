Леброн Джеймс: «Иногда чувствуешь себя таким одиноким»

Звездный форвард рассказал о своем душевном состоянии в твиттере.

«Иногда чувствуешь себя таким одиноким, это странное чувство», – написал 37-летний Джеймс.

Пользователи стали подбадривать Джеймса, называя его величайшим игроком и выражая мнение, что он со своим статусом и вниманием к его персоне просто не может чувствовать себя одиноким.

«Но иногда хочется побыть одному», – отреагировал Леброн.

«Лейкерс» Джеймса в нынешнем сезоне не смогли пробиться в плей-офф, заняв 11-е место на Западе.

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