Новым главным тренером «Басконии», скорее всего, станет Жоан Пеньярройя

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Ожидается, что Жоан Пеньярройя займет пост главного тренера «Басконии», сообщает BasketNews. Стороны близки к подписанию контракта на два года.

53-летний испанский специалист провел этот сезон в «Валенсии». Команда дошла до полуфинала Еврокубка и занимает 3-е место в чемпионате ACB. Пеньярройя выиграл Лигу чемпионов с «Сан-Пабло Бургосом» в 2020 году.

Контракт нынешнего главного тренера «Басконии» Невена Спахии истекает по окончании сезона-2021/22.

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