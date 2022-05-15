Джонатан Мотли покинет «Локомотив-Кубань» этим летом

Форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли покинет клуб после окончания нынешнего сезона, сообщает «Свободный агент».

Игрок намерен вернуться в или перейти в один из клубов, выступающих в . По ходу сезона форвардом интересовались израильский , испанская , итальянские «Милан» и «Виртус».

В нынешнем розыгрыше лиги ВТБ Мотли провел 21 матч, набирая в среднем 19 очков, 6,5 подбора, 2,3 передачи, 1,5 перехвата и 1,1 блок-шота.

Едва не ушел из баскетбола, потому что ничего не получалось: путь Александра Щербенева