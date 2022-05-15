Джонатан Мотли покинет «Локомотив-Кубань» этим летом

Форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли покинет клуб после окончания нынешнего сезона, сообщает «Свободный агент».
Игрок намерен вернуться в НБА или перейти в один из клубов, выступающих в Евролиге. По ходу сезона форвардом интересовались израильский «Маккаби», испанская «Баскония», итальянские «Милан» и «Виртус».
В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ Мотли провел 21 матч, набирая в среднем 19 очков, 6,5 подбора, 2,3 передачи, 1,5 перехвата и 1,1 блок-шота.
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