ACB. «Реал» примет «Мурсию», «Тенерифе» – «Басконию» и другие матчи

В среду, 11 мая, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Реал» примет «Мурсию», «Тенерифе» – «Басконию».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 мая, 19.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 11 мая, 21.30, «Паласио де Депортес де Малага»
- Дата проведения
- 11 мая, 22.00, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 11 мая, 22.30, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Положение команд: Барселона – 26-7, Реал – 23-9, Валенсия – 22-11, Ховентуд – 21-11, Тенерифе – 20-12, Манреса – 19-13, Баскония – 19-13, Мурсия – 17-16, Гран-Канария – 17-17, Бильбао – 16-17, Бреоган– 15-18, Уникаха – 13-19, Бетис – 12-21, Обрадойро – 11-21, Сарагоса – 11-22, Андорра – 11-22, Фуэнлабрада – 11-22, Сан-Пабло Бургос – 10-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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