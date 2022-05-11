ACB. «Реал» примет «Мурсию», «Тенерифе» – «Басконию» и другие матчи

В среду, 11 мая, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.

примет «Мурсию», – «Басконию».

ACB

Регулярный чемпионат

Ховентуд – Обрадойро Дата проведения 11 мая, 19.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 26-7, Реал – 23-9, Валенсия – 22-11, – 21-11, Тенерифе – 20-12, Манреса – 19-13, – 19-13, Мурсия – 17-16, Гран-Канария – 17-17, – 16-17, Бреоган– 15-18, – 13-19, Бетис – 12-21, Обрадойро – 11-21, – 11-22, Андорра – 11-22, Фуэнлабрада – 11-22, Сан-Пабло Бургос – 10-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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