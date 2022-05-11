ACB. «Реал» примет «Мурсию», «Тенерифе» – «Басконию» и другие матчи

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В среду, 11 мая, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Реал» примет «Мурсию», «Тенерифе» – «Басконию».

ACB

Регулярный чемпионат

Ховентуд – Обрадойро
Дата проведения
11 мая, 19.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Уникаха – Манреса
Дата проведения
11 мая, 21.30, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Реал – Мурсия
Дата проведения
11 мая, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Тенерифе – Битси Баскония
Дата проведения
11 мая, 22.30, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 26-7, Реал – 23-9, Валенсия – 22-11, Ховентуд – 21-11, Тенерифе – 20-12, Манреса – 19-13, Баскония – 19-13, Мурсия – 17-16, Гран-Канария – 17-17, Бильбао – 16-17, Бреоган– 15-18,  Уникаха – 13-19, Бетис – 12-21, Обрадойро – 11-21, Сарагоса – 11-22, Андорра – 11-22, Фуэнлабрада – 11-22, Сан-Пабло Бургос – 10-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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