Брэндон Пол – о Уэйде Болдуине: «Я три года молчал об этом трусе»

Защитник прокомментировал стычку с разыгрывающим , которая произошла в конце вчерашнего матча чемпионата Испании между командами.

«Я профессионал, но я никогда не прощу другому игроку то, что он пытался плюнуть мне в лицо. Я три года молчал об этом трусе.

Спросите любого о его характере, и они расскажут вам. Спросите любого человека из «Олимпиакоса» сезона-2019/20, и они не задумываясь вам расскажут. Ставлю на это свою зарплату. Мне до сих пор не нравится, как они поступили с моим братом Уиллом Черри, когда Уэйд спровоцировал его. Спросите кого угодно», – сказал Пол.

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