Стив Керр: «Формально участие Уиггинса в 3-м матче под вопросом, но мы ожидаем, что он сыграет»

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что команда рассчитывает на участие Эндрю Уиггинса в предстоящем третьем матче с «Далласом», несмотря на попадание форварда в список травмированных с растяжением связок левого голеностопного сустава.

«Я ожидаю, что Уиггинс сыграет. Это просто стандартная процедура, клуб должен был сообщить о травме. Формально участие Уиггинса под вопросом, но мы ожидаем, что он сыграет», – сказа тренер.

Третий матч финальной серии Западной конференции «Даллас» – «Голден Стэйт» (0-2) состоится в воскресенье, 22 мая.

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