Стив Керр: «Формально участие Уиггинса в 3-м матче под вопросом, но мы ожидаем, что он сыграет»

Главный тренер заявил, что команда рассчитывает на участие в предстоящем третьем матче с «Далласом», несмотря на попадание форварда в список травмированных с растяжением связок левого голеностопного сустава.

«Я ожидаю, что Уиггинс сыграет. Это просто стандартная процедура, клуб должен был сообщить о травме. Формально участие Уиггинса под вопросом, но мы ожидаем, что он сыграет», – сказа тренер.

Третий матч финальной серии Западной конференции – «Голден Стэйт» (0-2) состоится в воскресенье, 22 мая.

Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!