Стив Керр: «Удивительно, насколько всеми недооценивается Кевон Луни»

Главный тренер «Уорриорз» после второго матча финала Западной конференции с «Мэверикс» (126:117, 2-0) отдал должное центровому команды .

Луни обновил личный рекорд результативности, набрав 21 очко (10 из 14 с игры) за 32 минуты. В активе Кевона также 12 подборов, центровой оформил второй за карьеру дабл-дабл в плей-офф.

«Луни сыграл великолепно, не в первый раз. В этом плей-офф он смотрится просто фантастически. Удивительно, насколько всеми недооценивается Кевон.

Луни способен защищаться против «маленких» на сменах. Он подбирает. Ставит заслоны. В этой серии, когда все стараются растягивать защиту, ему удаются попадания из «краски», – сказал Керр.

Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!

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