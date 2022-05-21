«Уорриорз» 12 раз побеждали после «-15» в плей-офф под руководством Стива Керра

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр НБА плей-офф Баскетбол

«Голден Стэйт» со Стивом Керром в качестве главного тренера одержал 12 побед в матчах плей-офф, по ходу которых уступал 15 очков и более.

Как сообщает ESPN Stats & Info, это лучший результат среди всех клубов НБА за последние 25 лет, причем «Уорриорз» сумели достичь его в рамках восьми сезонов.

Керр возглавил «Голден Стэйт» в 2014 году и выиграл с этой командой три чемпионских титула (2015, 2017 и 2018 годы).

Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!

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