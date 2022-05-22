Стивен Эй Смит: «Джейлен Браун провел один из худших в истории матчей с 40 набранными очками»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал защитника «Бостона» , который набрал 40 очков, но совершил 7 потерь в третьем матче финальной серии Восточной конференции с «Майами» (103:109, 1-2).

«Джейлен Браун провел один из худших в истории матчей с 40 набранными очками.

Да, он набрал 40 очков, но в третьей четверти он один совершил пять потерь. Казалось, что каждая потеря, которую он совершал, подавляла рывок, который могли совершить «Селтикс» – сказал Смит.

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