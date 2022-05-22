Джейсон Тейтум: «Шесть потерь и ни одного попадания с игры во второй половине – это неприемлемо»

Форвард «Бостона» признал свою вину за поражение команды от «Майами» в третьем матче финальной серии Восточной конференции (103:109, 1-2).

«Очевидно, «Майами» играл хорошо с самого начала. Но шесть потерь и ни одного попадания с игры во второй половине – это неприемлемо.

Я должен играть лучше. Я чувствую, что подвел парней сегодня. Это моя вина. Я признаю это. Это тяжело», – сказал Тейтум.

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