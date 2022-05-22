31 очко, 10 подборов и 6 передач Бэма Адебайо помогли «Майами» повести 2-1 в финале Востока

Центровой «Майами» набрал 31 очко, сделал 10 подборов и 6 передач в победном третьем матче финальной серии Восточной конференции против (109:103, 2-1).

Во время предматчевой разминки главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра сказал, что Адебайо нужно быть более агрессивным. «Мы хотим, чтобы он больше участвовал игре. Он является важной частью нашего нападения», – сказал тренер.

В первых двух матчах серии Адебайо набирал в среднем 8 очков, совершая 5 бросков с игры. Бэм достиг обоих этих показателей в первые пять минут третьего матча.

Центровой реализовал 15 из 22 с игры, а также сделал 4 перехвата, 1 блок-шот и 1 потерю за 41,5 минуты на площадке.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете