«Майами» установил рекорд клуба по количеству перехватов в матче плей-офф – 19

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Игроки «Майами» совершили 19 перехватов в 3-м матче финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (109:103, 2-1), установив новый рекорд клуба по количеству перехватов в игре плей-офф.

Бэм Адебайо, Кайл Лаури и Виктор Оладипо сделали по четыре перехвата. Три – на счету Пи Джей Такера,  два – у Джимми Батлера, по одному сделали Гейб Винсент и Калеб Мартин.

Игроки «Хит» вынудили «Селтикс» совершить 23 потери за матч, при этом сами допустили всего 8 ошибок.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете

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