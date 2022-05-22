«Майами» установил рекорд клуба по количеству перехватов в матче плей-офф – 19

Игроки «Майами» совершили 19 перехватов в 3-м матче финальной серии Восточной конференции против (109:103, 2-1), установив новый рекорд клуба по количеству перехватов в игре плей-офф.

, и сделали по четыре перехвата. Три – на счету Пи Джей Такера, два – у Джимми Батлера, по одному сделали Гейб Винсент и Калеб Мартин.

Игроки «Хит» вынудили «Селтикс» совершить 23 потери за матч, при этом сами допустили всего 8 ошибок.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете