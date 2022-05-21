«Голден Стэйт» победил во 2-м матче с «Далласом», совершив камбэк с «-19»

Во втором матче финальной серии Западной конференции одержал победу над «Далласом» со счетом 126:117 (2-0).

«Уорриорз» на протяжении большей части встречи уступали в счете. Уже в первой четверти «Мэверикс» вели 16 очков, самое крупное преимущество техасцев было зафиксировано во втором отрезке – 67:48. В начале третьей 12-минутки на табло горели 75:58 в пользу .

«Голден Стэйт» выиграл третью четверть со счетом 25:13, а в четвертой набрал 43 очка (43:32). Во второй половине калифорнийцы превзошли соперника с разницей «+23».

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее