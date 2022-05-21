Стеф Карри стал автором ключевого 3-очкового в концовке 2-го матча

Разыгрывающий «Голден Стэйт» исполнил ключевой 3-очковый бросок в концовке второго матча финала Западной конференции с «Далласом» (126:117, 2-0), который помог удержать команде преимущество.

Карри забросил после передачи Клэя Томпсона на исходе владения при счете 119:112 за 1 минуту и 3 секунды до финальной сирены.

В активе 2-кратного MVP 32 очка (11 из 21 с игры), 8 подборов и 5 передач.

Лука Дончич затащил «Даллас» в четверку лучших команд НБА. Сможет ли он обыграть современных титанов из «Голден Стэйт»?