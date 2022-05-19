Болельщики «Уорриорз» скандировали «Чак – отстой» во время трансляции TNT

Болельщики «Уорриорз» во время трансляции TNT скандировали «Чак – отстой» в адрес легенды НБА, телеведущего .

«Да, так и есть, но вы тоже отстой», – произнес Баркли в ответ.

Перед первым матчем финала Западной конференции «Голден Стэйт» – «Даллас» (112:87, 1-0) Баркли начал скандирование в поддержку «Мэверикс», находясь рядом с толпой калифорнийских болельщиков, и услышал в ответ неодобрительный гул.

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