Лука Дончич готов играть во 2-м матче, несмотря на болезнь

Лидер готов играть во втором матче финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт» (0-1), несмотря на сообщение комментатора Кевина Харлана о болезни словенца.

После неудачного выступления Дончича в первом матче серии Харлан рассказал, что разыгрывающий «Мэверикс» испытывает проблемы со здоровьем.

«Я слышал, что он заболел. Лука почти не спал после первого матча из-за плохого самочувствия. Слышал это от двух разных людей, так что полагаю, эта информация правдива», – заявил Харлан.

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