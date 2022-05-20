Кевин Харлан: «Лука почти не спал после первого матча из-за плохого самочувствия»

Известный комментатор Кевин Харлан рассказал о том, что разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич испытывает проблемы со здоровьем.

«Я слышал, что он заболел. Лука почти не спал после первого матча из-за плохого самочувствия. Слышал это от двух разных людей, так что полагаю, эта информация правдива», – заявил Харлан.

Дончич неудачно провел первый матч финала Западной конференции против «Уорриорз» (87:112, 0-1). На счету словенца впервые за карьеру в плей-офф (24 матча) оказалось больше потерь (7), чем попаданий с игры (6).

Вторая игра серии состоится в Сан-Франциско в пятницу.

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