Эндрю Уиггинс – о пользе перехода в «Уорриорз»: «Здесь я оказался среди победителей»

Форвард «Уорриорз» рассказал о том, как на него повлиял переход в калифорнийскую команду.

«Это помогло мне увидеть другую сторону игры. Культура, люди, организация. Самое главное в том, что здесь я оказался среди победителей. Все это очень здорово», – заявил Уиггинс.

Канадец в первом матче серии с «Далласом» (112:87, 1-0) набрал 19 очков, 5 подборов и 3 передачи, а также завершил встречу с лучшим в команде показателем плюс/минус «+28».

Уиггинсу удалось сдержать лидера техасцев , у которого 6 из 18 с игры и показатель плюс/минус «-30».

«Голден Стэйт» победно открывает серию с «Далласом»: Карри пылесосил подборы, Дончичу расцарапали лицо