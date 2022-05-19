Эндрю Уиггинс – о пользе перехода в «Уорриорз»: «Здесь я оказался среди победителей»

Теги Даллас Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Эндрю Уиггинс Лука Дончич Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс рассказал о том, как на него повлиял переход в калифорнийскую команду.

«Это помогло мне увидеть другую сторону игры. Культура, люди, организация. Самое главное в том, что здесь я оказался среди победителей. Все это очень здорово», – заявил Уиггинс.

Канадец в первом матче серии с «Далласом» (112:87, 1-0) набрал 19 очков, 5 подборов и 3 передачи, а также завершил встречу с лучшим в команде показателем плюс/минус «+28».

Уиггинсу удалось сдержать лидера техасцев Луку Дончича, у которого 6 из 18 с игры и показатель плюс/минус «-30».

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