Леброн Джеймс: «НБА должна обратить пристальное внимание на заслоны с нарушением правил»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил мнение, что НБА должна вмешаться в ситуацию с трактовкой эпизодов при постановке заслонов.
Джеймс написал об этом в твиттере по ходу второго матча серии финала Восточной конференции «Майами» – «Бостон» (102:127, 1-1).
«Заслоны с нарушением правил в нашей лиге – это что-то! НБА должна обратить пристальное внимание на происходящее», – написал Джеймс.
«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете