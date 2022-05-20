Леброн Джеймс: «НБА должна обратить пристальное внимание на заслоны с нарушением правил»

Звездный форвард выразил мнение, что должна вмешаться в ситуацию с трактовкой эпизодов при постановке заслонов.

Джеймс написал об этом в твиттере по ходу второго матча серии финала Восточной конференции – (102:127, 1-1).

«Заслоны с нарушением правил в нашей лиге – это что-то! НБА должна обратить пристальное внимание на происходящее», – написал Джеймс.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете