Леброн Джеймс: «НБА должна обратить пристальное внимание на заслоны с нарушением правил»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА судьи НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил мнение, что НБА должна вмешаться в ситуацию с трактовкой эпизодов при постановке заслонов.

Джеймс написал об этом в твиттере по ходу второго матча серии финала Восточной конференции «Майами»«Бостон» (102:127, 1-1).

«Заслоны с нарушением правил в нашей лиге – это что-то! НБА должна обратить пристальное внимание на происходящее», – написал Джеймс.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете

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