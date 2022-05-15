НБА. Плей-офф. Седьмые матчи. «Бостон» примет «Милуоки», «Финикс» – «Даллас»

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В воскресенье, 15 мая, состоятся решающие седьмые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Бостон» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна на своей площадке примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо (3-3).

«Финикс» Девина Букера и Криса Пола дома встретится с «Далласом» Луки Дончича (3-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Седьмые матчи

Бостон – Милуоки
Дата проведения
15 мая, 22.30, «TD Garden»
Онлайн матча

В серии ничья – 3-3

Финикс – Даллас
Дата проведения
16 мая, 03.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

В серии ничья – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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