НБА. Плей-офф. Седьмые матчи. «Бостон» примет «Милуоки», «Финикс» – «Даллас»

В воскресенье, 15 мая, состоятся решающие седьмые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

и Джейлена Брауна на своей площадке примет (3-3).

Девина Букера и Криса Пола дома встретится с Луки Дончича (3-3).

НБА

Второй раунд

Седьмые матчи

В серии ничья – 3-3

В серии ничья – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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