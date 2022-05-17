НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Бостон» в 1-м матче финала Восточной конференции

Во вторник, 17 мая, состоится первый матч между «Майами» и «Бостоном» в рамках финала Восточной конференции НБА сезона-2021/22.
НБА
Финал конференции
Первый матч
- Дата проведения
- 18 мая, 03.30, «FTX Arena»
В серии ничья – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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