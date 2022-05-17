НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Бостон» в 1-м матче финала Восточной конференции

Во вторник, 17 мая, состоится первый матч между и «Бостоном» в рамках финала Восточной конференции НБА сезона-2021/22.

НБА

Финал конференции

Первый матч

В серии ничья – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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