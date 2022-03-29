Пау Газоль может получить должность в структуре «Голден Стэйт»

Завершивший игровую карьеру заявил, что рассматривает вариант с присоединением к одному из клубов НБА в «определенной должности».

По словам испанца, он обсуждает данную возможность с «Уорриорз».

«Я рассматриваю вариант с определенной должностью в клубе НБА. Мой контакт с «Уорриорз» прошел незамеченным. Они разрешили мне присоединиться и понаблюдать за работой клуба, стать частью собраний, посмотреть на ребят, поговорить с некоторыми из них. Это было здорово, возможно, я стану активнее двигаться в этом направлении.

Мне не хочется торопиться. Хочу внимательно все изучить и понять, что мне больше всего подходит. Я не тороплюсь, наслаждаюсь тем, что у меня уже есть», – заявил Газоль.

41-летний Газоль дважды становился чемпионом НБА в составе «Лейкерс».

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