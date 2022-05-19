Дэнни Грин – Патрику Беверли: «Все команды тоже пытаются атаковать через тебя»

Защитник «Сиксерс» отреагировал на заявления игрока «Миннесоты» , который критиковал звезду «Санз» за слабую игру в защите.

«Все команды тоже пытаются атаковать через тебя, Пэт Беверли. Ты не показываешь никакой чертовой защиты. Ты не справляешься с Лукой. Сколько уже раз я видел, как Лука называл тебя «мелкой задницей». Он постоянно пытается атаковать через тебя, использует все шансы. Против Луки ты и сам превращаешься в конус и стойку», – сказал Грин.

Беверли в ответ выложил в твиттере низкий процент попадания с игры у его оппонентов, а также видео с удачной игрой в защите против .

Грин позже написал примирительное сообщение в твиттере.

«Ничего личного, бро. Ничего против тебя не имею. Все мы любим потрепаться», – пишет Грин.

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