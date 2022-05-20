Тим Хардуэй стал скаутом «Нью-Йорка»

Бывшая звезда НБА Тим Хардуэй присоединился к в качестве скаута, сообщает The New York Post. Клуб не делал официального объявления о своем приобретении.

Согласно источнику, Хардуэй работал на драфт-комбайне и проводил собеседования с будущими новичками лиги в качестве сотрудника «Никс».

У пятикратного участника Матча всех звезд НБА также есть четырехлетний опыт работы ассистентом главного тренера в «Детройте» (2014-2018). 10 сентября 2022 года Хардуэй будет официально введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

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