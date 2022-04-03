Ману Джинобили, Тим Хардуэй и Джордж Карл – среди 13 новых членов Зала славы

Официально объявлены имена 13 новых членов Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, которые будут введены в 2022 году.

Среди них четырехкратный чемпион НБА Ману Джинобили, пятикратный участник Матча всех звезд НБА Тим Хардуэй, трехкратная чемпионка женской НБА и двукратная олимпийская чемпионка Суин Кэш, а также четырехкратная чемпионка женской НБА Линдси Уэйлен.

Одновременно в Зал славы будут введены двукратный тренер года NCAA Боб Хаггинс, легендарный тренер НБА Джордж Карл, арбитр НБА Хью Эванс, а также чемпионка NCAA и тренер года в женской НБА Марианна Стэнли.

Членами Зала славы также станут шестикратный участник Матча звезд НБА Лу Хадсон, шестикратный участник Матча звезд НБА и бывший тренер Ларри Костелло, бывший тренер Дел Харрис, бывший тренер Тереза Гренц и сербский форвард Радивой Корач, набравший 99 очков в матче Евролиги.

Церемония состоится 10 сентября в Спрингфилде, штат Массачусетс.

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