Ману Джинобили, Тим Хардуэй и Джордж Карл – среди 13 новых членов Зала славы

Теги Линдси Уэйлен Джордж Карл Ману Джинобили женская НБА НБА Тим Хардуэй Суин Кэш Зал славы Радивой Корач Баскетбол

Официально объявлены имена 13 новых членов Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, которые будут введены в 2022 году.

Среди них четырехкратный чемпион НБА Ману Джинобили, пятикратный участник Матча всех звезд НБА Тим Хардуэй, трехкратная чемпионка женской НБА и двукратная олимпийская чемпионка Суин Кэш, а также четырехкратная чемпионка женской НБА Линдси Уэйлен.

Одновременно в Зал славы будут введены двукратный тренер года NCAA Боб Хаггинс, легендарный тренер НБА Джордж Карл, арбитр НБА Хью Эванс, а также чемпионка NCAA и тренер года в женской НБА Марианна Стэнли. 

Членами Зала славы также станут шестикратный участник Матча звезд НБА Лу Хадсон, шестикратный участник Матча звезд НБА и бывший тренер Ларри Костелло, бывший тренер Дел Харрис, бывший тренер Тереза Гренц и сербский форвард Радивой Корач, набравший 99 очков в матче Евролиги.

Церемония состоится 10 сентября в Спрингфилде, штат Массачусетс.

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