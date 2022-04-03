«Я просто заплакал». Тим Хардуэй рассказал о своей реакции на ввдение в Зал славы

Теги НБА Тим Хардуэй Зал славы Баскетбол

Пятикратный участник Матча всех звезд НБА Тим Хардуэй рассказал о своей реакции, когда он узнал, что станет членом Зала славы.

«Я уже проходил через это три или четыре раза. Честно говоря, я боялся взять трубку. Меня трясло, потому что я не хотел снова услышать: «Вы получили недостаточно голосов».

Я ответил на звонок, и он сказал: «На этот раз у меня для вас очень хорошие новости». Я просто заплакал и пошел наверх, чтобы рассказать жене. У меня шли мурашки по коже», – рассказал Хардуэй.

Легенды НБА, которых до сих пор нет в Зале славы баскетбола

Не надо списывать «Голден Стэйт»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные