«Я просто заплакал». Тим Хардуэй рассказал о своей реакции на ввдение в Зал славы

Пятикратный участник Матча всех звезд НБА Тим Хардуэй рассказал о своей реакции, когда он узнал, что станет членом славы.

«Я уже проходил через это три или четыре раза. Честно говоря, я боялся взять трубку. Меня трясло, потому что я не хотел снова услышать: «Вы получили недостаточно голосов».

Я ответил на звонок, и он сказал: «На этот раз у меня для вас очень хорошие новости». Я просто заплакал и пошел наверх, чтобы рассказать жене. У меня шли мурашки по коже», – рассказал Хардуэй.

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