Тим Хардуэй, Ману Джинобили, Джордж Карл и Суин Кэш будут введены в Зал славы в 2022 году

Бывшие звезды НБА Тим Хардуэй и , тренер , легенда женской НБА Суин Кэш и главный тренер университета Западная Вирджиния Боб Хаггинс будут введены в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2022 году.

The Athletic назвал имена пяти из 16 будущих членов славы. Официальное объявление полного списка должно состояться в субботу.

Среди номинантов также легенда WNBA Линдси Уэйлен, бывший игрок «Лейкерс» Майкл Купер, экс-форвард «Милуоки» Маркес Джонсон, многолетний судья НБА Хью Эванс, тренер женской NCAA и WNBA Марианн Стэнли, а также тренер женской команды техасской высшей школы Лета Эндрюс.

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