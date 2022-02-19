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    Ману Джинобили, Тим Хардуэй и Джордж Карл номинированы на включение в Зал славы

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    Четырехкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» Ману Джинобили, прославленный игрок лиги, 5-кратный участник Матча звезд Тим Хардуэй и знаменитый тренер Джордж Карл вошли в список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2022 году.

    Также в список финалистов вошли легенды WNBA Суин Кэш и Линди Уэйлен, бывший игрок «Лейкерс» Майкл Купер, экс-форвард «Милуоки» Маркес Джонсон, многолетний судья НБА Хью Эванс, университетский тренер Боб Хаггинс, тренер женской NCAA и WNBA Марианн Стэнли, а также тренер женской команды техасской высшей школы Лета Эндрюс.

    Окончательный список новых членов зала славы будет объявлен 2 апреля в Новом Орлеане во время «Финала четырех» NCAA, а церемония введения пройдет 10 сентября в Спрингфилде, штат Массачусетс.

    Джинобили становился чемпионом Евролиги и НБА, а также выигрывал олимпийское золото в составе сборной Аргентины. Помимо него за всю историю баскетбола подобное удалось лишь члену Зала славы Биллу Брэдли.

    Хардуэй пять раз участвовал в Матчах звезд НБА и выигрывал олимпийское золото с командой США. Карл занимает 6-е место по победам среди тренеров НБА (1175). В 1996 году выводил «Сиэтл» в финал лиги.

    Экскурсия по Залу славы баскетбола. Тут много истории и интерактива, а также можно поиграть в баскетбол

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