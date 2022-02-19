Ману Джинобили, Тим Хардуэй и Джордж Карл номинированы на включение в Зал славы

Четырехкратный чемпион НБА в составе , прославленный игрок лиги, 5-кратный участник Матча звезд и знаменитый тренер вошли в список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2022 году.

Также в список финалистов вошли легенды WNBA Суин Кэш и Линди Уэйлен, бывший игрок «Лейкерс» Майкл Купер, экс-форвард «Милуоки» Маркес Джонсон, многолетний судья НБА Хью Эванс, университетский тренер Боб Хаггинс, тренер женской NCAA и WNBA Марианн Стэнли, а также тренер женской команды техасской высшей школы Лета Эндрюс.

Окончательный список новых членов зала славы будет объявлен 2 апреля в Новом Орлеане во время «Финала четырех» , а церемония введения пройдет 10 сентября в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Джинобили становился чемпионом Евролиги и НБА, а также выигрывал олимпийское золото в составе сборной Аргентины. Помимо него за всю историю баскетбола подобное удалось лишь члену Зала славы Биллу Брэдли.

Хардуэй пять раз участвовал в Матчах звезд НБА и выигрывал олимпийское золото с командой США. Карл занимает 6-е место по победам среди тренеров НБА (1175). В 1996 году выводил «Сиэтл» в финал лиги.

Экскурсия по Залу славы баскетбола. Тут много истории и интерактива, а также можно поиграть в баскетбол