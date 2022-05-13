НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Мемфисом»

В пятницу, 13 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Бостон» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна в гостях попытается продлить серию с «Милуоки» Янниса Адетокумбо (2-3).
«Голден Стэйт» на своей площадке попытается завершить противостояние с «Мемфисом» (3-2).
НБА
Второй раунд
Шестые матчи
- Дата проведения
- 14 мая, 02.30, «Fiserv Forum»
«Милуоки» ведет в серии – 3-2
- Дата проведения
- 14 мая, 05.00, «Chase Center»
«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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