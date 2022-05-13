НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Мемфисом»

Теги результаты Бостон Голден Стэйт Мемфис Милуоки НБА НБА плей-офф Баскетбол

В пятницу, 13 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Бостон» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна в гостях попытается продлить серию с «Милуоки» Янниса Адетокумбо (2-3).

«Голден Стэйт» на своей площадке попытается завершить противостояние с «Мемфисом» (3-2).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестые матчи

Милуоки – Бостон
Дата проведения
14 мая, 02.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

«Милуоки» ведет в серии – 3-2

Голден Стэйт – Мемфис
Дата проведения
14 мая, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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