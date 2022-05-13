НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Мемфисом»

В пятницу, 13 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

и Джейлена Брауна в гостях попытается продлить серию с (2-3).

«Голден Стэйт» на своей площадке попытается завершить противостояние с (3-2).

НБА

Второй раунд

Шестые матчи

«Милуоки» ведет в серии – 3-2

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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