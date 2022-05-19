Клэй Томпсон – об Эндрю Уиггинсе: «Я рад, что мир увидит, кто он на самом деле»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» отметил великолепную игру своего партнера по команде в стартовом матче финальной серии Западной конференции против (112:87, 1-0).

«Вот почему он стал первым номером драфта. Нельзя научить атлетичности. Нельзя научить длине рук. Нельзя научить своевременности действий.

Я рад, что мир увидит, кто он на самом деле. Он невероятный фланговый игрок, и он будет им в течение следующих 10 лет», – сказал Томпсон.

Уиггинс в первом матче серии с «Далласом» набрал 19 очков, 5 подборов и 3 передачи, а также завершил встречу с лучшим в команде показателем плюс/минус «+28».

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