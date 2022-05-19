Джейсон Кидд – о 48 дальних бросках в 1-м матче: «При таком количестве надо что-то попадать»

Главный тренер «Мэверикс» назвал причины поражения от «Уорриорз» (87:112, 0-1) в первом матче финала Западной конференции.

Техасцы исполнили 48 дальних бросков, реализовав лишь 11 (22,9%).

«При таком количестве надо что-то попадать. Но у нас не получилось», – заявил Кидд.

Специалист также отметил, что «воинам» удалось нейтрализовать лидера техасцев .

«Они хорошо с этим справились. Уиггинс преследовал Луку по всей площадке. Они бросали на него по несколько игроков, ставили зону. Перед началом серии мы понимали, что столкнемся с подобными вещами. Теперь нам надо снова посмотреть видео и разобраться, что мы можем сделать лучше», – сказал Кидд.

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