Дмитрий Кулагин – о серии с ЦСКА: «Важно сохранять концентрацию и быть сильными ментально»

Защитник назвал ключевые факторы решающей серии Лиги ВТБ с ЦСКА.

«Поздравляю всех болельщиков и всю организацию с первым финалом. Мы стремились к этому с самого начала сезона, очень усердно работали, весь сезон были единой командой и единым механизмом, несмотря ни на что пришли к поставленной цели. Теперь будем работать дальше, чтобы достичь желаемого.

В первую очередь я бы отметил нашу командную химию, наши отношения, нашего тренера, у которого за плечами множество финалов. Как он говорит, мы должны сохранять концентрацию и ментально быть сильными и готовыми ко всему. Полагаю, что это и будет ключевым фактором в финале для нас.

Домашняя площадка дает определенное преимущество, но так или иначе мы не можем это изменить и не обращаем внимания сейчас. Финал – событие важное, полагаю, что мы будем готовы», – сказал Кулагин.

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