Алекс Пойтресс: «У ЦСКА есть забойное трио – Швед, Милутинов, Клайберн. Они не стали слабее»

Бигмен оценил расклад сил перед финальной серией плей-офф Лиги ВТБ с .

«Армейцы стали значительно слабее, чем перед началом сезона? Ни в коем случае. У них есть забойное трио – Швед, Милутинов, Клайберн. К тому же они подписали трех сильных игроков под плей-офф. Так что их ростер представляет серьезную угрозу. Матчи с «Нижним» и «Локо» это только подтвердили.

Милутинов – понятная угроза для нас. Большой игрок, который хорошо распоряжается своим телом и имеет хороший бросок. Думаю, это будет большая задача для нас всех. Но уверен, что мы хорошо подготовимся к его опеке, предложив несколько вариантов защиты.

Последнее поражение от ЦСКА в Москве на последних секундах? Это была сложная встреча. Мы отыграли большое преимущество и могли забрать победу в последней атаке. Не вышло, но у этого поражения было несколько причин. Почти все легионеры только вернулись из других стран, у американцев еще был джетлаг. Поэтому продемонстрировать все свои лучшие качества не получилось. В финальной серии мы будет готовы на все 100%», – заявил Пойтресс.

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