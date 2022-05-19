Хавьер Паскуаль: «В серии из семи игр важна каждая деталь»

Главный тренер поделился ожиданиями от финальной серии Лиги ВТБ против ЦСКА.

«Сейчас все детали важны: качество подготовки двух команд, мотивация, контроль над эмоциями, следование плану игры. После этого уже идут базовые вещи – контроль над подбором, эффективность свободных трехочковых бросков, точность штрафных. Каждая деталь в серии из семи игр.

ЦСКА – победитель многих сезонов, мы знаем, что будет сложно, у них прекрасные игроки, мы знаем, как это будет, но думаем о другом, о том, как подчеркнуть наши лучшие качества и минимизировать наши слабые стороны. Надо найти возможность быть всегда в игре и искать возможность победить. Мы сейчас в полном составе и полностью готовы к финальной серии», – заявил Паскуаль.

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