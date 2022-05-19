Болельщики футбольного «Зенита» собираются поддержать баскетболистов в финальной серии с ЦСКА

Болельщики футбольного «Зенита» собираются поддержать баскетбольную команду в финальной серии лиги ВТБ против ЦСКА.

Как сообщает Metaratings.ru, как минимум 50 поклонников футбольного отправятся в Москву, где пройдут два первых матча противостояния.

Пресс-служба баскетбольного «Зенита» заявляла, что предоставит своим болельщикам билеты и организует бесплатную поездку в Москву на решающие матчи сезона.

Финальная серия Лиги ВТБ стартует 20 мая в Москве

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