Болельщики футбольного «Зенита» собираются поддержать баскетболистов в финальной серии с ЦСКА

Теги Зенит ЦСКА Зенит болельщики Единая лига ВТБ Баскетбол

Болельщики футбольного «Зенита» собираются поддержать баскетбольную команду в финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

Как сообщает Metaratings.ru, как минимум 50 поклонников футбольного «Зенита» отправятся в Москву, где пройдут два первых матча противостояния.

Пресс-служба баскетбольного «Зенита» заявляла, что предоставит своим болельщикам билеты и организует бесплатную поездку в Москву на решающие матчи сезона.

Финальная серия Лиги ВТБ стартует 20 мая в Москве

На снос УСК ЦСКА больно смотреть. Вот последние секунды легендарного дворца

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные