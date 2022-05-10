«Фенербахче» может пригласить Хавьера Паскуаля

«Фенербахче» проявляет интерес к главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю.
Как сообщает турецкий журналист Фатих Сабович, представители клуба встретились в Стамбуле с братом Хавьера, который также является агентом специалиста.
Контракт Паскуаля с «Зенитом» действует до лета 2024 года. С ним санкт-петербуржцы впервые в своей истории вышли в плей-офф Евролиги и стали победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (сезон 2020/21).
Ранее проходила информация о переговорах «Фенербахче» с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом, который опроверг эти слухи.
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