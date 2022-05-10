«Фенербахче» может пригласить Хавьера Паскуаля

проявляет интерес к главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю.

Как сообщает турецкий журналист Фатих Сабович, представители клуба встретились в Стамбуле с братом Хавьера, который также является агентом специалиста.

Контракт Паскуаля с «Зенитом» действует до лета 2024 года. С ним санкт-петербуржцы впервые в своей истории вышли в плей-офф и стали победителем регулярного чемпионата лиги ВТБ (сезон 2020/21).

Ранее проходила информация о переговорах «Фенербахче» с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом, который опроверг эти слухи.

Первая битва равных в плей-офф лиги ВТБ. «Зенит» обыграл УНИКС и сохранил интригу в серии