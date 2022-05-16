Стивен Эй Смит: «Не могу поверить, что «Санз» выглядели так жалко»

Телеведущий Стивен Эй Смит признал свою неправоту после разгромной победы «Далласа» над «Финиксом» (123:90, 4-3) в решающем матче серии.

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«Я еще никогда так не ошибался. Не могу поверить, что «Даллас» оказался так хорош, а «Санз» выглядели настолько жалко. Сегодня мы не увидели и Девина Букера. Даже не верится.

Приношу извинения Динуидди, Клеберу, Буллоку и ролевикам «Мэверикс». Я знал, что Лука и Брансон проявят себя. При этом сомневался в остальных. Я был чертовски не прав. Сложно что-то добавить. Мои поздравления «Далласу» и Марку Кьюбану», – написал Стивен Эй.

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