Стивен Эй Смит: «Не могу поверить, что «Санз» выглядели так жалко»

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Телеведущий Стивен Эй Смит признал свою неправоту после разгромной победы «Далласа» над «Финиксом» (123:90, 4-3) в решающем матче серии.

Журналист ESPN прогнозировал выход «Санз» в финал Запада.

«Я еще никогда так не ошибался. Не могу поверить, что «Даллас» оказался так хорош, а «Санз» выглядели настолько жалко. Сегодня мы не увидели Криса Пола и Девина Букера. Даже не верится.

Приношу извинения Динуидди, Клеберу, Буллоку и ролевикам «Мэверикс». Я знал, что Лука и Брансон проявят себя. При этом сомневался в остальных. Я был чертовски не прав. Сложно что-то добавить. Мои поздравления «Далласу» и Марку Кьюбану», – написал Стивен Эй.

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