Лука Дончич – о царапине на лице: «С ней я выгляжу крутым парнем»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич заявил, что не переживает по поводу эпизода с форвардом «Уорриорз» , который оставил ему царапину на лице.

«Все нормально. С ней я выгляжу крутым парнем», – заявил Дончич во время пресс-конференции.

«Голден Стэйт» в первом матче финала Западной конференции выиграл со счетом 112:87 (1-0).

«Отличная работа. Что тут скажешь... Они отлично справились», – сказал словенец.

Лука Дончич затащил «Даллас» в четверку лучших команд НБА. Сможет ли он обыграть современных титанов из «Голден Стэйт»?

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