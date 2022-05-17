Эдриан Воджнаровски: «Эйтон получит максимальный контракт. Есть много команд, которым он интересен»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски описал ситуацию с центровым «Финикса» , который летом станет ограниченно свободным агентом.

«Есть команды с пустой платежкой, например, «Оклахома» и «Сан-Антонио», которые могут предложить Эйтону контракт. Существует вариант с сайн-энд-трейдом, когда «Финикс» получит за него какие-то активы. Они также могут повторить предложение со стороны.

В лиге звучит такое мнение, что Эйтон получит свой максимальный контракт. Кто-нибудь предложит ему такую сделку. Есть много команд, которым он интересен и которые пытаются понять, как могут его заполучить», – рассказал Воджнаровски.

«Санз» в прошлом году не стали давать Эйтону максимальный контракт, 1-й номер драфта-2018 этим летом выйдет на рынок, но клуб из Аризоны будет иметь право повторить предложение со стороны и сохранить «большого».

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали