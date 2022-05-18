Единая лига ВТБ представила промо-ролик финала ЦСКА – «Зенит»

лига ВТБ опубликовала специальный видеоролик перед финальной серией между ЦСКА и .

Московский клуб стал победителем регулярного чемпионата (15-3), санкт-петербуржцы финишировали вторыми (14-4).

На пути к финалу ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» (3-0) и «Локомотив-Кубань» (3-1). «Зенит» в нынешнем плей-офф был сильнее «Енисея» (3-0) и УНИКСа (3-1).

Серия будет длиться до четырех побед одной из команд. Первый матч состоится 20 мая в Москве.

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