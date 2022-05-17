Василий Карасев: «Это первый сезон, когда сложно сказать, кто будет чемпионом Лиги ВТБ»

Известный тренер оценил расклад сил в финальной паре лиги ВТБ ЦСКА – .

«Конечно, буду болеть за «Зенит». И думаю, что шансы у обеих команд равны, и у «Зенита» есть хорошие шансы прервать чемпионскую серию ЦСКА. Все понимают, что армейцы – есть армейцы, которые потеряв даже несколько ключевых игроков, показывают высокий уровень. Но «Зенит» в этом сезоне играет очень достойно, а у ЦСКА и по ходу были проблемы, и сейчас в составе есть потери.

Так что это, наверное, первый сезон, когда очень сложно сказать, кто будет чемпионом. Но уверен, что 4-0 в серии не будет, это сто процентов», – заявил Карасев.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?