«Даллас» во 2-й раз в этом плей-офф оштрафован за нарушение правил поведения на скамейке

НБА оштрафовала на 50 тысяч долларов за нарушение правил поведения на скамейке запасных.

Во время седьмого матча серии плей-офф против (123:90, 4-3) игроки и члены тренерского штаба «Мэверикс» неоднократно покидали скамейку и выходили на площадку во время игры.

«Мэверикс» уже получали штраф за аналогичное нарушение в плей-офф-2021 по ходу той же серии с «Санз».

«Я знаю об этом штрафе. Мы пытаемся разобраться, что сделали не так. Посмотрим, что там было.

Интересно, кто жаловался? Там была разгромная победа, не уверен, что болельщики жаловались. Парни делали то, что должны были. Они поддерживали и радовались за тех, кто не площадке», – сказал главный тренер техасцев Джейсон Кидд.

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