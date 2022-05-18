Спенсер Динуидди – о финале конференции: «Мы еще не закончили»

Разыгрывающий «Далласа» поделился ожиданиями от первого матча финала Западной конференции против «Голден Стэйт», который пройдет сегодня ночью.

«Мы готовы бороться за этот город так же, как делали до этого. Мы считаем, что дело еще не закончено. Наш характер позволяет нам рассчитывать на победу еще в одной серии и продолжать двигаться дальше», – заявил Динуиди.

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Динуиди был обменян в техасский клуб перед дедлайном. В нынешнем плей-офф он набирает в среднем 13,2 очка, 3,5 передачи и 2,8 подбора.

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