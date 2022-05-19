Роберт Уильямс: «Хит» просто сокрушили нас»

Центровой «Бостона» Роберт Уильямс прокомментировал поражение команды в первом матче финала Восточной конференции против «Майами» (107:118, 0-1).
«Это было коротко и ясно. Они просто сокрушили нас. Мы были ужасны в третьей четверти», – заявил Уильямс.
«Селтикс» вели «+8» после первой половины матча, но проиграли третью четверть со счетом 14:39 и не сумели догнать «Хит» в концовке.
Уильямс завершил встречу с показателями 18 очков (6-8 с игры), 9 подборов и 2 блок-шота за 28 минут на площадке.
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