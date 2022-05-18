Джейсон Тейтум: «Я должен быть лучше как лидер команды»

Форвард «Бостона» прокомментировал 7 потерь в первом матче финальной серии Восточной конференции против (107:118, 0-1).

«Очевидно, что я не хочу терять этот чертов мяч. Но во время игры всякое случается. Я буду первым, кто возьмет на себя вину за это поражение. Я должен быть лучше как лидер команды, я должен лучше играть в такие моменты, и я с нетерпением жду реванша.

На протяжении всего плей-офф мы отлично реагировали на рывки соперника. Но по какой-то причине сегодня мы этого не сделали», – сказал Тейтум.

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