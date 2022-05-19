Маркус Смарт, вероятно, сыграет во 2-м матче с «Хит», участие Эла Хорфорда под сомнением

«Бостон» сообщил, что участие Маркуса Смарта и Эла Хорфорда во втором матче финала Восточной конференции против «Майами» в четверг находится под вопросом.
Смарт, вероятно, успеет восстановиться после растяжения связок стопы и выйдет на площадку, однако итоговое решение еще не принято.
Хорфорд вряд ли покинет протокол НБА по здоровью и безопасности (ковид-протокол) к этому времени.
Оба игрока пропустили первый матч серии (107:118, 0-1) во вторник.
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