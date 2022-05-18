Джейлен Браун: «Хит» выигрывали у нас борьбу за мяч»

Защитник «Бостона» Джейлен Браун прокомментировал ужасное выступление своей команды в третьей четверти (14:39) стартового матча финальной серии Восточной конференции против «Майами» (107:118, 0-1).
«Они выигрывали у нас борьбу за мяч. Казалось, что мяч всегда летит к ним, а мы просто стоим и наблюдаем, хотя это было не так.
Я должен быть лучше. Я буду лучше. «Селтикс» будут лучше. Сегодня мы показали не все, на что способны. Сегодня они переиграли нас», – сказал Браун.
Браун набрал в матче 24 очка (7 из 17 с игры) и сделал 10 подборов.
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