Джейлен Браун: «Хит» выигрывали у нас борьбу за мяч»

Защитник «Бостона» прокомментировал ужасное выступление своей команды в третьей четверти (14:39) стартового матча финальной серии Восточной конференции против (107:118, 0-1).

«Они выигрывали у нас борьбу за мяч. Казалось, что мяч всегда летит к ним, а мы просто стоим и наблюдаем, хотя это было не так.

Я должен быть лучше. Я буду лучше. «Селтикс» будут лучше. Сегодня мы показали не все, на что способны. Сегодня они переиграли нас», – сказал Браун.

Браун набрал в матче 24 очка (7 из 17 с игры) и сделал 10 подборов.

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